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سجن مؤبد لـ5 متهمين و15 عاما لـ9 آخرين وسنة لـ23 فردا تسببوا في وفاة 11 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 05:03 مساء
سجن مؤبد لـ5 متهمين و15 عاما لـ9 آخرين وسنة لـ23 فردا تسببوا في وفاة 11 مهاجرا
محكمة استئناف البيضاء حيث مقر دائرة الجنايات. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدرت محكمة جنايات البيضاء، أحكاما تراوحت بالسجن المؤبد لخمسة أشخاص والمشدد لتسعة آخرين وسنة واحدة لـ23 فردا لانخراطهم جميعا في عصابة إجرامية سهلت خروج المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا عبر البحر مما تسبب في وفاة 11 مهاجرا.

وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، أن «محكمة استئناف البيضاء قضت بإدانة متهمين بفعل الانخراط في عصابة إجرامية رامت إخراج مهاجرين غير شرعيين من البلاد عبر البحر، فترتب عن ذلك هلاك أحد عشر مهاجراً».

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وأوضح البيان أن «النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 38 متهماً إلى تنظيم قصد أفراده نقل مهاجرين غير شرعيين إلى الضفة الأخرى من المتوسط على متن قارب متهالك، مما تسبب في غرقه ووفاة من كان على متنه».

وأضاف البيان أنه «وبفراغ محكمة جنايات البيضاء من إجراءات تحقيق الوقائع، قضت في آخر جلساتها بإدانة سبعة وثلاثين متهما، منهم خمسة محكومين بالسجن المؤبد، وتسعة محكومين بعقوبة السجن لمدة خمسة عشر سنة، وحبس بقية المحكومين لمدة سنة واحدة».

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