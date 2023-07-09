الاتفاق على تفعيل نقطة شرطة مشتركة لمتابعة وتأمين شواطئ صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق عدد من القيادات الأمنية في صبراتة، اليوم الأحد، على تفعيل نقطة شرطة مشتركة تضم جميع الأجهزة المختصة بالقرب من شاطئ البحر توكل لها مهمة متابعة الشواطئ وتأمينها إلى جانب مجموعة من الإجراءات الخاصة بملف المصائف والمنتزهات.

جاء الاتفاق خلال اجتماع أمني موسع عُقِد صباح اليوم بديوان مديرية أمن صبراتة ترأسه مدير الأمن وحضره كل من مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورئيس فرع جهاز الشرطة السياحية الغربية ورئيس فرع جهاز أمن السواحل ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي ورئيس قسم السلامة الوطنية ورئيس وحدة الإنقاذ البحري ورئيس فرع جهاز الإسعاف والطوارئ بصبراتة.

- مهلة 10 أيام لإخلاء أماكن إيواء العمالة الوافدة المخالفة في صبراتة

وقالت مديرية أمن صبراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جاء بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشأن ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة ملف المصائف والمنتزهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المواطنين طيلة فصل الصيف.

وأوضحت مديرية أمن صبراتة أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالملف ذاته والاتفاق على اتخاذ مجموعة إجراءات من أهمها تفعيل نقطة شرطة مشتركة تضم جميع الأجهزة المختصة بالقرب من شاطئ البحر توكل لها مهمة متابعة الشواطئ وتأمينها».