خلال 6 أشهر.. ليبيا استوردت نحو 10 أطنان من الفواكه التونسية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تحتل السوق الليبية المركز الأول من حيث صادرات الفاكهة التونسية بـ60.5%، وفق ما كشفه المرصد الوطني للفلاحة في تونس، اليوم الأحد.

وعلى الرغم من ذلك، استوردت ليبيا 9.9 طن من الفواكه التونسية حتى 3 يوليو 2023، مقابل 15.085 طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، أي انخفاض 34.4% في الكمية.

الخوخ الفاكهة الرئيسية المصدرة إلى ليبيا

يعد الخوخ الفاكهة الرئيسية المصدرة إلى ليبيا، حيث بلغت 4294 طنا بـ43.4%. وأشار المرصد الوطني (هيئة حكومية) إلى أرقام الناشطين في مجال إنتاج الفواكه، حيث احتلت السوق الإيطالية المركز الثاني بـ4632 طنا مستوردة، مقابل 5484 طنا العام 2022، بقيمة 13.1 مليون دينار. في حين يعد البطيخ الفاكهة الرئيسية المصدرة إلى إيطاليا، حيث بلغت كميته المصدرة 4214 طنا بـ90.9%.

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وركزت صادرات الفاكهة التونسية هذا العام على الأسواق الأوروبية التقليدية، وكذلك الأسواق في الشرق الأوسط (الإمارات والسعودية وقطر والبحرين). وفي تصريحات سابقة إلى وكالة الأنباء التونسية يوم 26 يونيو، أكد مدير تنمية التصدير في المجمع المهني المشترك للغلال، طارق تيرة كاهية، أنه جرى إنشاء مصلحة جديدة، لتسهيل عمليات التصديرية، إذ تحافظ تونس على مكانتها في السوق الليبية التي تستوعب وحدها نحو 90% من صادرات الغلال، خاصة الخوخ بوطبقاية الذي يشهد طلبا كبيرا من المستهلك الليبي.

وقال طارق تيرة إن المجمع وضع، بالتعاون مع الجهات المعنية، برنامجا خاصا بالترويج، يشتمل على تظاهرات إقليمية ودولية سيجرى خلالها تنظيم لقاءات عمل بين مصدرين من تونس وموردين من ليبيا حول المنتجات الفلاحية.