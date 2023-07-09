بالصور.. تركيب منظومة الإقامات والتأشيرات في فروع مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اليوم الأحد، بدء تركيب منظومة الإقامات والتأشيرات في فروع وأقسام المصلحة بالمنطقة الشرقية.

لاصقة جديدة بـ«سمات أمنية»

تحوي المنظومة لاصقة جديدة تحمل سمات أمنية تتماشي مع التقنيات الحديثة، وفق بيان صحفي صادر عن المصلحة. وذكر البيان أن اللاصقة الجديدة «ذات مواصفات أمنية عالية الجودة وفق القوانين واللوائح المنظمة لدخول وإقامة الأجانب فى ليبيا».

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وفي يونيو الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الاتفاق على إطلاق منظومة إلكترونية لتقديم التأشيرة «تُصمَّم وفق مقترح مصلحة الجوازات، وعلى مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجوازات بشأن أسعار منح التأشيرة والجهة المانحة».

من عملية تركيب منظومة الإقامات والتأشيرات في فروع وأقسام المصلحة بالمنطقة الشرقية، 9 يوليو 2023. (مصلحة الجوازات)

من عملية تركيب منظومة الإقامات والتأشيرات في فروع وأقسام المصلحة بالمنطقة الشرقية، 9 يوليو 2023. (مصلحة الجوازات)