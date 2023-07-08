365 مليون دينار إنفاق هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إنفاق هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بلغ نحو 365 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.

أوضحت جداول الإنفاق للفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي أن هذا الإجمالي موزع بواقع 362 مليونا لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، و2.1 مليون دينار للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

توزيعات الأموال المخصصة لرعاية أسر الشهداء والمفقوين

بالنسبة لتوزيعات الأموال المخصصة لرعاية أسر الشهداء والمفقوين، فقد جاءت على النحو التالي: 4.14 مليون دينار للباب الأول (الرواتب)، و83.68 مليون دينار للباب الثاني (نفقات تسييرية)، و275 مليون دينار للباب الرابع (دعم).

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من جهة أخرى، خصص مصرف ليبيا المركزي مليارين و827 مليونا و933 ألفا و165 دينارا نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، من بينها مليار و474 مليونا و729 ألفا و538 دينارًا لباب الرواتب، تمثّل نحو 52% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.