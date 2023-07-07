مشاورات مغربية مع برلين وروما حول «استقرار ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مشاورات في برلين وروما حول الملف الليبي، حيث اتفق مع نظرائه في البلدين على مواصلة التشاور بشأن القضية.

وأكد بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مساء الخميس مع وزيرة الشؤون الخارجية بألمانيا، أنالينا بيربوك، تقاطع وجهات نظرهما حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، وتعهدا بمواصلة التشاور والتنسيق، ولا سيما بشأن الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.

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وفي روما، كشفت وزارة الخارجية الإيطالية لقاء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، نظيره المغربي في قصر كيجي، مقر الحكومة الإيطالية. وقالت الخارجية إن الاجتماع تناول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، وجرى خلاله تأكيد وجهات النظر المشتركة بين روما والرباط، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، واستقرار وازدهار ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، واستقرار منطقة الساحل.

وقد شهدت مدينة بوزنيقة المغربية في السادس من يونيو الماضي إعلان مخرجات لجنة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة بالتوصل إلى قوانين انتخابية، لكن أطرافا سياسية عدة عبرت عن تحفظاتها على بعض بنود هذه القوانين وموادها الجدلية، مطالبة بإعادة النظر فيها. وما أثار الخلافات بشأنها أيضا الاتفاق على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية، لدخول الجولة الثانية.