بوريطة يعلن قرب فتح قنصليتي المغرب في طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قرب إعادة افتتاح قنصليتي المغرب في طرابلس وبنغازي.

وربط وزير الخارجية المغربي، بين إعادة افتتاح القنصليتين ووجود عدد كبير من المغاربة في ليبيا، مرجحا أن يكون موعد إعادة الافتتاح الصيف المقبل، حسب حديثه في جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة في البرلمان.

استضافة المغرب لأعمال «6+6»

واستضافت المغرب اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، إذ أعلنت في 23 مايو الجاري تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيد التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

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وشددت اللجنة على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيجرى وفق إجراءات متزامنة، داعية إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.