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شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع التواصل؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 12:35 صباحا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع التواصل؟
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد 2 يوليو 2023
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سلط برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، مساء اليوم الأحد، الضوء على ملف قوائم الإيفاد، والجدل المصاحب لها، على خلفية تضمنها أسماء أبناء مسؤولين حاليين، في وقت يشكو أوائل الخريجين والمعيدون من تأخر قرارات إيفادهم.

وفي 22 يونيو الماضي، تفجرت أزمة مع صدور قوائم تضمنت أسماء أبناء مسؤولين؛ ما دفع بالنيابة العامة لإصدار قرار بإيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.

يعدها أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج. لكن قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، قال وقتها تعليقا على تلك القوائم، إنها «رُشِّحت من قبل مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ولم تكن أبدًا من ترشيح الوزارة التي حرصت على إضافة المتفوقين فقط».

تلك القوائم فتحت من جديد ملف الفساد المتعلقة بالتعليم، فهل ثمة تلاعب فعلاً بقرارات الإيفاد أم أنها مبالغات مصدرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما فتح البرنامج نقاشًا حياله مع كل من: أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني، والكاتب والصحفي الليبي خليل الحاسي، وعضو نقابة معيدي مصراتة عصام القلاي.

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