افتتاح حديقة «آب» بحلتها الجديدة بمصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية مصراتة، اليوم الجمعة، افتتاح حديقة «آب» بحلتها الجديدة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتقع الحديقة بالفرع البلدي ذات الرمال محلة بدر، ونفذت أعمال التجديد شركة «البيلسان» لإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة، وفق بيان مقتضب صادر عن البلدية.

بمشاركة 50 شركة.. اختتام معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» بمصراتة

5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة

الأعضاء الجدد بمجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب يتسلمون مهامهم

وأشار البيان المنشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن أعمال التجديد جرت تحت إشراف المجلس البلدي مصراتة.

حديقة «آب» بمصراتة في حلتها الجديدة، 30 يونيو 2023. (بلدية مصراتة)

حديقة «آب» بمصراتة في حلتها الجديدة، 30 يونيو 2023. (بلدية مصراتة)

حديقة «آب» بمصراتة في حلتها الجديدة، 30 يونيو 2023. (بلدية مصراتة)

حديقة «آب» بمصراتة في حلتها الجديدة، 30 يونيو 2023. (بلدية مصراتة)

حديقة «آب» بمصراتة في حلتها الجديدة، 30 يونيو 2023. (بلدية مصراتة)