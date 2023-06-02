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بمشاركة 50 شركة.. اختتام معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» بمصراتة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 02 يونيو 2023, 10:22 صباحا
بمشاركة 50 شركة.. اختتام معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» بمصراتة
جانب من فعاليات معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» بمصراتة، 29 مايو 2023 (فيسبوك)
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اُختُتمت فعاليات معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» في دورته الثانية بمدينة مصراتة، والذي تواصل في الفترة من 29 وحتى 31 مايو.

وحظى المعرض بمشاركة واسعة وحضور متميز من المسؤولين بوزارات المواصلات والاقتصاد والصناعة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومصلحة الطرق والجسور، والقنصل التركي بمصراتة، وبلدية مصراتة.

واستهدف المعرض تعزيز القطاع الاقتصادي، وتوسيع نطاق الأعمال في المنطقة، وتوفير الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات ورجال الأعمال، وتعزيز مفهوم سلاسل الإمداد.

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افتتاح فعاليات معرض «ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية» بمصراتة

مشاركة 50 شركة في المعرض
وقال مدير عام المعرض إن فعالياته أقيمت على مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع، وشاركت فيها 50 شركة محلية ودولية من تونس ومصر والجزائر وسيرلانكا وإيطاليا والنيجر وتركيا لعرض آخر صناعاتها في مجالات النقل والشحن واللوجستيات.

وتضمنت فعاليات المعرض تنظيم ورش عمل منها ورشة عمل بعنوان «المناطق الحرة والموانئ في تعزيز عمليات النقل واللوجستيات»، ومسابقات نظمتها بعض الشركات الكبرى المشاركة بالمعرض.

وأشرفت على المعرض شركة ليبيا اللوجستية لتنظيم المعارض وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المنطقة الحرة مصراتة، ودعم من بلدية مصراتة، ومعرض مصراتة الدولي.

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