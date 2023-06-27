«الكهرباء»: استكمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية في محطة مصراتة المزدوجة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، مباشرة الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الثانية في محطة مصراتة المزدوجة، بعد الانتهاء من تشغيل وشحن المحوِّل الرئيسي، ضمن أعمال العمرة الجسيمة الجاري تنفيذها حاليًا.

وقد تضمنت الأعمال أيضًا صيانة سقف المولد، والهيكل المعدني لقاطع الوحدة، وتغيير فلاتر الهواء، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال طلاء منظومة استقبال الغاز، بحسب بيان نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأوضحت الشركة أن الجهود ما زالت متواصلة، لاستكمال ما تبقى من أعمال التركيبات التي وصلت إلى مراحلها النهائية، ومباشرة اختباراتها التشغيلية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للاستفادة منها خلال فترة الذروة الصيفية بقدرة 350 ميجا وات مع مولد البخار الخاص بها.

وأشارت إلى أن كل الأعمال أجريت بجهود فنيي ومهندسي المحطة، وبالتعاون مع مختصين من شركة «سيمنس» الألمانية، وذلك في إطار جهود الشركة لرفع كفاءة الإنتاج، دعمًا للشبكة الكهربائية، والمحافظة على استقراريتها.

جانب من العمرة الجسيمة للوحدة الثانية في محطة مصراتة المزدوجة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من العمرة الجسيمة للوحدة الثانية في محطة مصراتة المزدوجة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من العمرة الجسيمة للوحدة الثانية في محطة مصراتة المزدوجة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)