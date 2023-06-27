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بالصور.. محطة مصراتة المزدوجة تستقبل 20 طردا مستوردا من «سيمنس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 02:44 مساء
بالصور.. محطة مصراتة المزدوجة تستقبل 20 طردا مستوردا من «سيمنس»
موقع محطة مصراتة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
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 أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، وصول 20 طردًا مستوردًا من شركة «سيمنس» الألمانية إلى موقع محطة مصراتة المزدوجة. 

وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذه الطرود تأتي استكمالًا لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بالمحطة.

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صيانة طارئة لخط التوليد طريق أمساعد
من جهة أخرى، أشارت الشركة إلى «إجراء شركة الطاقة المستديمة أعمال الصيانة الطارئة لخط التوليد طريق أمساعد جهد 66 ك.ف لسبعة أبراج تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط».

من وصول معدات شركة «سيمنز» الألمانية لموقع محطة مصراتة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
من وصول معدات شركة «سيمنز» الألمانية لموقع محطة مصراتة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
من وصول معدات شركة «سيمنز» الألمانية لموقع محطة مصراتة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
من وصول معدات شركة «سيمنز» الألمانية لموقع محطة مصراتة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)
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