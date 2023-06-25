«الكهرباء»: تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة (الخدمات) الجديدة جهد 11/30 ك، أمس السبت، وكذلك شحن خط السوق البحري بجهود إدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية.

ولفتت الشركة إلى أن عمليات التشغيل والشحن، جاءت بحضور إدارة مشروعات توزيع الغربية والشركة المنفذة لمشروع المحطة الذي جرى تجهيزه بمعدات جديدة بدل القديمة والمتهالكة اشتملت على تنفيذ 9 خلايا جهد 30 ك.ف، و14 خلية جهد 11 ك.ف، بالإضافة إلى محولين بجهد 30 / 11 ك.ف، بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الغربية التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

وصول 8 شاحنات محملة بمحولات موردة عبر تونس

في سياق متصل، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول 8 شاحنات إلى مخازن الشركة الرئيسية على متنها محولات مختلفة الأحجام موردة عبر تونس.

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ولفتت الشركة إلى أنه سيجري توزيع هذه المحولات تباعًا على الإدارات الفنية المعنية بالمناطق حسب احتياجاتها للمساهمة في زيادة استقرار الشبكة الكهربائية، وفق بيان منفصل للشركة اليوم.

وشددت الشركة على أن توريد المحولات يأتي ضمن محاولات تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ولضمان استمرارية التيار الكهربائي لكافة المواطنين.

تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة. (الشركة العامة للكهرباء)

تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة. (الشركة العامة للكهرباء)