تشغيل محطة كهرباء بمنطقة العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الانتهاء من تشغيل محطة «11/30 ك.ف» الزجاج بمنطقة العزيزية من ناحية «30 ك. ف» بالكامل وشحن محولاتها.

وأشارت الشركة في بيان مقتضب، إلى تشغيل وتحميل جزء من خلايا «11 ك.ف» بعد إجراء الاختبارات التشغيلية لها، موضحة أن ذلك يأتي ضمن جهود تجديد محطات التحويل القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، نتيجة للتوسع في النشاط السكاني والعمراني في بعض المناطق.

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ونفذت الأعمال إدارة الجهد المتوسط الغربية، ودائرتا صيانة الجهد المتوسط الجفارة والغربية، وقسم تشغيل الجهد المتوسط الجفارة، تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجفارة.

من أعمال تشغيل وشحن محولات محطة بمنطقة العزيزية، 24 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل وشحن محولات محطة بمنطقة العزيزية، 24 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل وشحن محولات محطة بمنطقة العزيزية، 24 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)