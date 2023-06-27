  • Alwasat News
Atwasat

كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 12:56 صباحا
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟
رجال الأعمال الليبي حسني بي يتحدث في حوار مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 26 يونيو 2023
alwasat radio

قال رجال الأعمال الليبي حسني بي إن نصيب الفرد في حال تطبيق آلية استبدال الدعم تبلغ حوالي 7 آلاف دينار سنويًا (1400 دولار للمواطن سنويًا)، بحيث تحصل الأسرة المكونة من 6 أفراد على 42 ألف دينار سنويًا.

استخلص حسني بي هذا المبلع من خلال توزيع فاتورة دعم المحروقات والكهرباء التي تصل إلى 10 مليارات دولار (ما يعادل 50 مليار دينار)، على 8.7 مليون مواطن بالتساوي. وفي حال تطبيق آلية استبدال الدعم، فإن لتر البتزين مرشح للوصول 3.5 دينار.

وأوضح رجال الأعمال الليبي، في حوار مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، أن التكلفة لن تزيد على 2% على قيمة البضائع، في حال استبدال الدعم، لكن قيمة النقل ستزيد 20%.

- شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن أم ضدها؟
- حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار عام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي: استبدال الدعم سينقل 80% من الشعب الليبي إلى الطبقة الوسطى
وأعرب حسني بي عن تأييده لاستبدال الدعم، من أجل تحقيق عدالة التوزيع، وهو ما يؤدي إلى تحويل 80% من الشعب الليبي المصنفين ضمن شريحة المهمشين إلى الطبقة الوسطى من المجتمع، شارحًا أيضًا أن هذه الآلية تعني تقسيم المبلغ الحقيقي المخصص في الميزانية العامة على 8 مليارات و700 ألف ليبي.

وفي 17 يونيو 2022، أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.

وفي 23 مايو 2023 وجّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي. كما سبق أن أوصى صندوق النقد بضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»

الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه

محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024
الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج ...
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته ...
أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024

أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس النواب يصوت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية
مجلس النواب يصوت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة ...
«النواب» يصوت بالإجماع على اختيار أحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني
«النواب» يصوت بالإجماع على اختيار أحمد أبريدان رئيسا لمجلس ...
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن أم ضدها؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن أم ...
المبعوث الفرنسي يستمع لرؤية المنفي حول آليات التوزيع العادل للموارد
المبعوث الفرنسي يستمع لرؤية المنفي حول آليات التوزيع العادل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟...
تدشين أول خط ملاحي مباشر بين ميناء بنغازي والموانئ التركية
تدشين أول خط ملاحي مباشر بين ميناء بنغازي والموانئ التركية...
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار عام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار عام 2022 ......
المبعوث الفرنسي يستمع لرؤية المنفي حول آليات التوزيع العادل للموارد
المبعوث الفرنسي يستمع لرؤية المنفي حول آليات التوزيع العادل ......
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن أم ضدها؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استبدال الدعم.. هل في مصلحة المواطن......
المزيد