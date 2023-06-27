كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟

القاهرة - بوابة الوسط

قال رجال الأعمال الليبي حسني بي إن نصيب الفرد في حال تطبيق آلية استبدال الدعم تبلغ حوالي 7 آلاف دينار سنويًا (1400 دولار للمواطن سنويًا)، بحيث تحصل الأسرة المكونة من 6 أفراد على 42 ألف دينار سنويًا.

استخلص حسني بي هذا المبلع من خلال توزيع فاتورة دعم المحروقات والكهرباء التي تصل إلى 10 مليارات دولار (ما يعادل 50 مليار دينار)، على 8.7 مليون مواطن بالتساوي. وفي حال تطبيق آلية استبدال الدعم، فإن لتر البتزين مرشح للوصول 3.5 دينار.

وأوضح رجال الأعمال الليبي، في حوار مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، أن التكلفة لن تزيد على 2% على قيمة البضائع، في حال استبدال الدعم، لكن قيمة النقل ستزيد 20%.

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حسني بي: استبدال الدعم سينقل 80% من الشعب الليبي إلى الطبقة الوسطى

وأعرب حسني بي عن تأييده لاستبدال الدعم، من أجل تحقيق عدالة التوزيع، وهو ما يؤدي إلى تحويل 80% من الشعب الليبي المصنفين ضمن شريحة المهمشين إلى الطبقة الوسطى من المجتمع، شارحًا أيضًا أن هذه الآلية تعني تقسيم المبلغ الحقيقي المخصص في الميزانية العامة على 8 مليارات و700 ألف ليبي.

وفي 17 يونيو 2022، أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.

وفي 23 مايو 2023 وجّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي. كما سبق أن أوصى صندوق النقد بضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.