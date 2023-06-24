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حفتر يمنح ترقية استثنائية لفرج قعيم (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 04:55 مساء
حفتر يمنح ترقية استثنائية لفرج قعيم (صور)
حفتر خلال منح ترقية استثنائية لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، إلى رتبة عقيد، 24 يونيو 2023. (قوات القيادة العامة)
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قالت قوات القيادة العامة في بيان، اليوم السبت، إن القائد العام المشير خليفة حفتر منح ترقية استثنائية لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، إلى رتبة عقيد.

قعيم وتنظيم العمل الأمني
وذكرت القيادة العامة في بيان إن هذه الترقية «نظيراً لجهوده البارزة في تنظيم العمل الأمني والارتقاء به».

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وعمل قعيم وكيلا لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قبل أن يصبح وكيلا للوزارة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

حفتر خلال منح ترقية استثنائية لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، إلى رتبة عقيد، 24 يونيو 2023. (قوات القيادة العامة)
حفتر خلال منح ترقية استثنائية لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، إلى رتبة عقيد، 24 يونيو 2023. (قوات القيادة العامة)
حفتر خلال منح ترقية استثنائية لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، إلى رتبة عقيد، 24 يونيو 2023. (قوات القيادة العامة)
حفتر خلال منح ترقية استثنائية لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، إلى رتبة عقيد، 24 يونيو 2023. (قوات القيادة العامة)
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