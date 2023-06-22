الدبيبة ونظيره المالطي يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنة الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونظيره المالطي روبيرت أبيلا، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك في ختام جلسة مباحثات بين الدبيبة وأبيلا بمجمع غابة النصر في طرابلس، بحضور وزير الخارجية إيان بورغ، والداخلية والأمن بايرون كاميليري، ووزيرة البيئة والطاقة والمشاريع ميريام دالي، من الجانب المالطي. ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والداخلية المكلف عماد الطرابلسي، والنفط والغاز محمد عون، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة من الجانب الليبي.

الدبيبة يرحب بعقد الشراكات بين ليبيا ومالطا

وعقد الدبيبة وأبيلا عقب الجلسة مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إجراء «مباحثات مثمرة» مع نظيره المالطي «في ملفي الطاقة والمواصلات»، مرحباً بجهود عقد مزيد من الشراكات بين البلدين.

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وحث الدبيبة خلال حديثه للصحفيين، القطاع الخاص وقطاع الأعمال في ليبيا ومالطا على العمل معاً لرفع مستوى الشراكات بينهما، داعياً اللجنة الليبية المالطية المشتركة إلى قيادة هذا المسار.

مالطا تسعى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع ليبيا

بدوره قال رئيس الوزراء المالطي روبيرت أبيلا، إن فاليتا تسعى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، وتطلعها إلى المضي قدماً في مشروع الربط الكهربائي، بحيث تكون ليبيا على رأس قائمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أبيلا أن زيارة الوفد المالطي إلى طرابلس تمثل استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع ليبيا، منوهاً إلى أن ليبيا لديها فرص واعدة والإمكانات اللازمة في مجال توليد الطاقة.

جلسة المباحثات بين الدبيبة ورئيس وزراء مالطا في طرابلس، الخميس 22 يونيو 2023. (حكومتنا)

جلسة المباحثات بين الدبيبة ورئيس وزراء مالطا في طرابلس، الخميس 22 يونيو 2023. (حكومتنا)

جلسة المباحثات بين الدبيبة ورئيس وزراء مالطا في طرابلس، الخميس 22 يونيو 2023. (حكومتنا)

جلسة المباحثات بين الدبيبة ورئيس وزراء مالطا في طرابلس، الخميس 22 يونيو 2023. (حكومتنا)

جلسة المباحثات بين الدبيبة ورئيس وزراء مالطا في طرابلس، الخميس 22 يونيو 2023. (حكومتنا)