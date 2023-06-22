رئيس الوزراء المالطي: قلقون من زيادة تدفقات الهجرة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، اليوم الخميس، عن «قلقه» بشأن نشاط الهجرة بين بلاده وليبيا، مما تسبب في زيادة تدفقات الهجرة المنتظمة منذ العام 2020.

وقال أبيلا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة: «هذه المسارات يجب مناقشتها بشكل عام وشامل، وبشكل يحافظ على التطوير الاقتصادي».

وأضاف أن ليبيا «تظل جزءًا مهما في المسار المتوسطي، وما يشجعنا على ذلك استجابة وانخراط الجانب الليبي والذي تجسد في عديد الزيارات المزدوجة».

وتحدث أبيلا عن رغبة ليبية في إقامة «شراكات مع مالطا وأوروبا لتوفير محطة لتوصيل الطاقة النظيفة»، مشيرا إلى تمتع ليبيا بإمكانات كبيرة في مجال توليد الطاقة.