«الخارجية»: ليبيا تساند السودان بمساعدات طبية عاجلة

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت طائرة ليبية تحمل 14 طنًا من المساعدات الطبية العاجلة مطار بورتسودان السوداني، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر»، إن الشحنة مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في «إطار مساندة ليبيا للشعب السوداني الشقيق، وانطلاقًا من المسؤولية الأخوية والإنسانية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها».

غوتيريس: السودان يغرق في «الموت والدمار» بسرعة «غير مسبوقة»|

تحقيق أميركي: قواعد «فاغنر» في ليبيا دعمت حميدتي بالأسلحة قبل حرب السودان

المنقوش تؤكد استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان

وتسبّب النزاع الدائر منذ 15 أبريل بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في مقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح «أكليد»، إلا أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

وسبق أن أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، في مايو الماضي، استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان، وكذلك دعم الجهود الإنسانية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة الشعب السوداني.

طائرة ليبية تحط بمطار بورتسودان وعلى متنها 14 طنًا من المساعدات الطبية العاجلة، 20 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)

طائرة ليبية تحط بمطار بورتسودان وعلى متنها 14 طنًا من المساعدات الطبية العاجلة، 20 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)