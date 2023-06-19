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توقيع «ميثاق الأخوة» بين مصراتة وورشفانة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 11:29 مساء
توقيع «ميثاق الأخوة» بين مصراتة وورشفانة (صور)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
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وقّع عدد من أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، اليوم الاثنين، «ميثاق الأخوة»، الذي يؤكد «الالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وأهدافها، والاتفاق على توحيد الصف سياسياً وأمنياً وإجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً».

جاء ذلك خلال زيارة وفد من منطقة ورشفانة لبلدية مصراتة متمثل في عمداء وأعضاء البلديات ورئيس وأعضاء مجلس المشائخ والأعيان والحكماء والقيادات العسكرية والأمنية بمنطقة ورشفانة.

- مبادرة للمصالحة بين مصراتة وورشفانة

وكان في استقبال وفد ورشفانة عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، ورئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مصراتة والقيادات العسكرية الأمنية والمكونات بالبلدية، وذلك «لمد جسور التواصل بين الطرفين، والتنسيق المشترك في كافة الجوانب، والتأسيس لمستقبل للأجيال القادمة تسوده الرفاهية والطمأنينة والعدل وترسيخ سيادة القانون»، بحسب بيان نشرته صفحة بلدية مصراتة على «فيسبوك».

وتضمن الاتفاق العمل على «بناء ليبيا على أساس العدالة والمساواة بين أفراد الشعب الليبي، ومدنية الدولة، والتداول السلمي على السلطة ورفض عسكرة الدولة، ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف والأفكار التي تعيق المسار الديمقراطي، ونبذ خطاب الكراهية والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والعمل على إيجاد مصالحة وطنية شاملة مستندة على قانون العدالة الانتقالية».

جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
جانب من توقيع «ميثاق الأخوة» بين أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة، الإثنين 19 يونيو 2023 (بلدية مصراتة)
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