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بعد توقيع اتفاقية تعاون.. وفد البرلمان المصري يختتم زيارته لمقر مجلس النواب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 10:32 مساء
بعد توقيع اتفاقية تعاون.. وفد البرلمان المصري يختتم زيارته لمقر مجلس النواب الليبي
جانب من مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين مجلسي النواب الليبي والمصري في مدينة بنغازي، الإثنين 19 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
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اختتم وفد مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي زيارته الرسمية لمقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، عقب حضور الجلسة الرسمية للمجلس اليوم وتوقيع اتفاقية مشتركة بين البرلمانين.

كان في توديع الوفد المصري بمطار بنينا الدولي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والنائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، ورؤساء اللجان الدائمة، ورئيس ديوان مجلس النواب، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».

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وحضر وفد مجلس النواب المصري جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الإثنين في بنغازي، وعقب ذلك أجري الجانبين اجتماعات على هامش الزيارة، كما جرى توقيع برتوكول التعاون بين المجلسين، لم يفصحا عن مضمونه.

وفي كلمته خلال حضوره جلسة اليوم، أكد رئيس مجلس النواب المصري رفض بلاده لكافة أشكال التدخلات الخارجية، وما لديها من مآرب تستهدف النيل من استقرار ووحدة ليبيا وثروات شعبها، مشيرًا إلى أن مصر «دأبت على التأكيد بالقول والعمل حرصها على دعم واستقرار ليبيا، ولم تألُ جهدًا على دعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية».

وأشار إلى «ثوابت مصر الراسخة المتثملة في حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيها بعيدًا عن الأيديولوجية أوالقبلية أو المناطقية التي تدفع إلى تقسيم الدولة الليبية».

جانب من مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين مجلسي النواب الليبي والمصري في مدينة بنغازي، الإثنين 19 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين مجلسي النواب الليبي والمصري في مدينة بنغازي، الإثنين 19 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين مجلسي النواب الليبي والمصري في مدينة بنغازي، الإثنين 19 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين مجلسي النواب الليبي والمصري في مدينة بنغازي، الإثنين 19 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين مجلسي النواب الليبي والمصري في مدينة بنغازي، الإثنين 19 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين مجلسي النواب الليبي والمصري في مدينة بنغازي، الإثنين 19 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
وفد مجلس النواب المصري يغادر بنغازي بعد زيارة لمقر مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)
وفد مجلس النواب المصري يغادر بنغازي بعد زيارة لمقر مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)
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