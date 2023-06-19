  • Alwasat News
Atwasat

رئيس مجلس النواب المصري: التدخلات الخارجية تستهدف النيل من وحدة ليبيا وثرواتها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 08:39 مساء
رئيس مجلس النواب المصري: التدخلات الخارجية تستهدف النيل من وحدة ليبيا وثرواتها
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وإلى جواره نظيره المصري حنفي جبالي خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة في بنغازي، 19 يونيو 2023، (وال)
alwasat radio

أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي رفض بلاده لكافة أشكال التدخلات الخارجية، وما لديها من مآرب تستهدف النيل من استقرار ووحدة ليبيا وثروات شعبها.

وقال جبالي، في كلمة له خلال حضوره الجلسة الرسمية لمجلس النواب الليبي في بنغازي، إن مصر «دأبت على التأكيد بالقول والعمل حرصها على دعم واستقرار ليبيا، ولم تألُ جهدًا على دعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، انطلاقا من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة، وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيها بعيدًا عن الأيديولوجية أوالقبلية أو المناطقية التي تدفع إلى تقسيم الدولة الليبية».

- رئيس البرلمان المصري من بنغازي: أدعو «النواب» و«الدولة» إلى استيفاء الأطر اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

رئيس مجلس النواب المصري يؤكد ملكية الليبيين للعملية السياسية
وجدد حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدا حرص بلاده على ملكية الليبيين للعملية السياسية التي تهدف لإعادة السلم والأمن وبناء المؤسسات الليبية من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة في أقرب فرصة ممكنة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأشار جبالي إلى أن مصر استضافت على مدار عام ونصف العام، اجتماعات المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، والتي توجت بالتوافق الذي جرى في القاهرة بمقر مجلس النواب المصري بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، حيت جرى التوافق على القاعدة الدستورية التي تمثل نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية.

جبالي يدعو مجلسي النواب والدولة لاستيفاء الأطر اللازمة للانتخابات
كما دعا مجلسي النواب والدولة الليبيين لمواصلة دورهما لاستيفاء الأطر اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي، مطالباً في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية في ليبيا ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة ...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط

البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق

عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة
شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية لضمان قبول نتائجها
روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية لضمان ...
الإمارات تدعو لسحب متزامن وتدريجي للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
الإمارات تدعو لسحب متزامن وتدريجي للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ...
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة ...
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة
الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. وحلم الانتخابات يتبخر
الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. وحلم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
شاهد «اقتصاد بلس»: سعر جديد مرتقب لرغيف الخبز في ليبيا
شاهد «اقتصاد بلس»: سعر جديد مرتقب لرغيف الخبز في ليبيا...
نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)
نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)...
رئيس مجلس النواب المصري: التدخلات الخارجية تستهدف النيل من وحدة ليبيا وثرواتها
رئيس مجلس النواب المصري: التدخلات الخارجية تستهدف النيل من ......
الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. وحلم الانتخابات يتبخر
الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. ......
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة...
المزيد