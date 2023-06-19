رئيس مجلس النواب المصري: التدخلات الخارجية تستهدف النيل من وحدة ليبيا وثرواتها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي رفض بلاده لكافة أشكال التدخلات الخارجية، وما لديها من مآرب تستهدف النيل من استقرار ووحدة ليبيا وثروات شعبها.

وقال جبالي، في كلمة له خلال حضوره الجلسة الرسمية لمجلس النواب الليبي في بنغازي، إن مصر «دأبت على التأكيد بالقول والعمل حرصها على دعم واستقرار ليبيا، ولم تألُ جهدًا على دعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، انطلاقا من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة، وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيها بعيدًا عن الأيديولوجية أوالقبلية أو المناطقية التي تدفع إلى تقسيم الدولة الليبية».

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رئيس مجلس النواب المصري يؤكد ملكية الليبيين للعملية السياسية

وجدد حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدا حرص بلاده على ملكية الليبيين للعملية السياسية التي تهدف لإعادة السلم والأمن وبناء المؤسسات الليبية من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة في أقرب فرصة ممكنة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأشار جبالي إلى أن مصر استضافت على مدار عام ونصف العام، اجتماعات المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، والتي توجت بالتوافق الذي جرى في القاهرة بمقر مجلس النواب المصري بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، حيت جرى التوافق على القاعدة الدستورية التي تمثل نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية.