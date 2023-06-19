«الأرصاد»: ضباب خفيف على الساحل من الخليج إلى شحات ليلا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور ضباب خفيف على الساحل من الخليج إلى شحات ليلا.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحل مصراتة وسرت.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج ويكون هادئا غدا على الساحل من مصراتة إلى سرت.

• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.