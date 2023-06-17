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حماد يرحب بمخرجات «6+6»: سوف تنهي الخلافات والانقسامات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 10:55 صباحا
حماد يرحب بمخرجات «6+6»: سوف تنهي الخلافات والانقسامات الليبية
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. (أرشيفية: الإنترنت)
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رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، بمخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «6+6»، لإعداد قوانين الانتخابات. وقال إن هذه المخرجات «سوف تُنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها».

وعبر حماد، في بيان صحفي، عن تطلع حكومته إلى «الوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسي النواب والدولة». كما أعرب عن الأمل أن يكون توافق اللجنة الخطوة الأولى على طريق الاستقرار السياسي.

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حماد يثمن دورالمملكة المغربية
وأشاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بـ«الجهات المحلية والدولية التي رحبت بمخرجات هذه الاجتماعات»، مثمنا «دور المملكة المغربية الشقيقة في احتضانها اجتماعات اللجنة بشكل حيادي».

ويوم الجمعة، أشادت القيادة العامة بمخرجات اللجنة، واصفة ما قامت به بـ«الخطوة المهمة نحو الانتخابات»، وداعية المجلسين إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة موحدة.

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