القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت القيادة العامة بمخرجات اللجنة المشكّلة من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، واصفة ما قامت به بالخطوة المهمة نحو الانتخابات، داعية المجلسين إلى الإسراع من تشكيل حكومة جديدة موحدة.

وقالت القيادة، في بيان اليوم الجمعة، إنها «تدعم كل المباحاثات والتقارب الذي شأنه أن يُنهي حالة الانقسام السياسي، وأن ما قامت به لجنة (6+6) بين مجلسي النواب والدولة، هو أول الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وأضافت: «كذلك ندعم كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها».

دعوة إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

وحثت القيادة العامة مجلسي النواب والدولة، على الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي «وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد».

- جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي

- محللون: عقيلة يمهد الطريق لحفتر.. و«ازدواج الجنسية» ضرب التعديل الدستوري ومخرجات بوزنيقة

- شاهد في «وسط الخبر»: عقيلة صالح.. بين سندان القيادة العامة والمطرقة الدولية

- حفتر يلتقي عقيلة ونائبيه بحضور 90 عضوا من مجلس النواب بمقر القيادة العامة

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.