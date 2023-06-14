محللون: عقيلة يمهد الطريق لحفتر.. و«ازدواج الجنسية» ضرب التعديل الدستوري ومخرجات بوزنيقة

القاهرة - بوابة الوسط

يرى محللون أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سعى إلى تمهيد الطريق أمام قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، للمنافسة في الانتخابات، وذلك من خلال موقفه بشأن الاجتماعات الأخيرة للجنة إعداد قوانين الانتخابات المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، مشيرين إلى أن البند الخاص بـ«ازدواج جنسية المرشح» تسبب في «انهيار» مخرجات بوزنيقة، وضرب الصلاحيات التي أعطاها التعديل الدستوري الثالث عشر للجنة.

قال المحلل السياسي فتحي الشبلي إن عقيلة بعدما كان يتحدث عن قانونية ودستورية مخرجات «6+6»، وإنها نافذة ولا يجوز الطعن عليها، يتحدث الآن عن «تشكيل لجنة خلال عشرة أيام تستشير القوى السياسية الليبية، للوصول إلى مخرجات أخرى، والبحث عن طريقة يستطيع بها المشير حفتر الوصول إلى الحكم»، وذلك خلال مداخلة في برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط «WTV» أمس الثلاثاء.

وأضاف: «ما يحدث عبارة عن مسرحية، ولا خلاف بين عقيلة والمشري، بل إن ما يفعله عقيلة يعد تمهيدا للطريق أمام حفتر لحكم ليبيا»، منتقدا الزيارة الأخيرة لعدد من النواب إلى الرجمة، واجتماعهم مع المشير، وقائلا: «هل سمعتم في أي دولة من دول العالم الثالث أن يذهب برلمان بأكمله ليجلس في مكتب قائد عسكري؟!».

وساطة مصرية

في حين أشار المتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي إلى لعب مصر دور الوساطة بين الأطراف الليبية المختلفة، موضحا: «بعد توافق مصر مع تركيا، ولقاءات رئيس المخابرات المصرية عباس كامل مع حفتر وعقيلة، واجتماعه في روما مع رئيس الحكومة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أصبح الأمر واضحًا أن الإدارة المصرية تقود المفاوضات، خصوصا أن لها علاقات وثيقة مع المشير حفتر».

وأضاف البشتي: «عقيلة يمضي في الطريق الذي يرسمه له حفتر، ولا يمكنه الاختلاف معه، ولكن اليوم هناك عدة عراقيل أمامه، لأن أطرافا عدة لا تقبل حفتر، لكونه عسكريًا. وبالنسبة لعقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فإنهما لا يختلفان ولا يتفقان، وما يهمهما البقاء أطول فترة ممكنة في السلطة، ومن ثم يعرقلان إجراء الانتخابات»، حسب قوله.

الجميع لا يريدون ترك كراسيهم

اتفق مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمني القومي رمزي الرميح على أن الجميع في ليبيا «لا يريدون ترك كراسيهم»، كما قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني: «الجميع لا يريد ترك الكرسي، بما فيهم أنا».

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وتابع خلال حديثه في برنامج «وسط الخبر»: «هل يعقل أن تشكل لجنة «6+6»، وينص على أن مخرجاتها نهائية ولا تناقش، وترسل مباشرة إلى البرلمان، لإصدارها، والبدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ثم يخرج النواب ومعهم عقيلة الآن ويقولون يجب مناقشة المخرجات وتشكيل لجان؟!. ما يحدث عبث حقيقي».

عدم ازدواج الجنسية

انتقد الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي مجلس النواب الذي أقر في البداية بأن مخرجات بوزنيقة نهائية وملزمة، لكن عندما وضعت على أرض الواقع «نكص على عقبيه»، مكملا: «لماذا؟ لأن الرجمة لم تقبل أن تتضمن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية عدم ازدواجية الجنسية».

وأضاف: «حفتر يرفض التخلي عن الجنسية الأميركية، ومن ثم انهارت مخرجات بوزنيقة، واليوم يتحدثون عن مزيد من التوافقات والتنازلات، على الرغم من أن التعديل الدستوري الثالث عشر نص على أن المخرجات نهائية وغير قابلة للنقاش. بعد كل هذا هل يمكن الوثوق في مجلس النواب الذي لا يملك قراره؟. لا بد أن تؤول كل التوافقات إلى الرجمة قبولا أو رفضا».