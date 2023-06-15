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«العربية لحقوق الإنسان» بليبيا تدين الاعتداء على وكيل النيابة الابتدائية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 08:44 مساء
«العربية لحقوق الإنسان» بليبيا تدين الاعتداء على وكيل النيابة الابتدائية في بنغازي
صورة مركبة: وكيل النيابة الابتدائية بجنوب بنغازي أحمد القطعاني وشعار المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا
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دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الاعتداء على وكيل النيابة الابتدائية بجنوب بنغازي أحمد القطعاني من قبل عناصر عسكرية، و«إهانة كرامته الإنسانية بمقر عمله».

وحذرت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، من «خطورة مثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون»، معتبرة أنها «تؤثر على عمل ومكانة النيابة العامة والجهاز القضائي، وتحد من هيبة القضاء الوطني، في وقت تحتاج فيه ليبيا لتأكيد قدرتها على تحمل تدابير المحاسبة القضائية وتحقيق العدالة والإنصاف بذاتها بدلا من ملاحقة مواطنيها من القضاء الدولي».

وقالت إن «الاعتداء على عضو النيابة العامة عمل يمس منصة القضاء ومنظومة العدالة، ويعد انتهاكًا جسيمًا لحرمة النيابة العامة باعتبارها أحد مقومات دولة القانون وحصونها المنيعة».

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«العربية لحقوق الإنسان» تطالب القيادة العامة بـ«كبح تصرفات عناصرها»
كما طالبت المنظمة القيادة العامة بضرورة «كبح تصرفات عناصرها» التي قالت إنها «زادت وتيرتها بالمنطقة الشرقية تحديدًا»، لافتة إلى أن مصادرها تؤكد أن «هناك عناصر تابعة للقيادة العامة، تتصرف بشكل فردي ولا تخضع لتعليمات القيادة ولا تلتزم بالتدرج الهرمي الصارم المطبق بالمؤسسات العسكرية».

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن عناصر تابعة لكتيبة طارق بن زياد اعتدت على وكيل النيابة أحمد القطعاني في بنغازي.

وتشير المعلومات إلى أن القطعاني يتولى منصب رئيس نيابة الأملاك العامة جنوب بنغازي، التي شكلها النائب العام في جميع مدن ليبيا للنظر في الاستيلاء على الأراضي والأملاك العامة، وبدوره فتح تحقيقًا في عدد من الملفات وعمليات السطو على الأملاك العامة.

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