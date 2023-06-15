حملة صيانة لشبكة الإنارة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إطلاق حملة صيانة واسعة لشبكة الإنارة بمدينة درنة وشوارعها الرئيسية.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الحملة تستهدف تطوير شبكة الإنارة وتحسين أوضاعها حفاظا على السلامة العامة، لافتة إلى استمرارها حتى تصل إلى كل المدن والمناطق الليبية.

«الكهرباء»: إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة

وفي أبريل، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إنجاز 75% من صيانة خط التميمي - درنة رقم «2» جهد «220 كيلو فولت». وتنفذ أعمال الصيانة بالخط شركة الطاقة المستديمةتحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للنقل، وفق بيان صدر حينها عن الشركة.

من أعمال صيانة شبكة الإنارة في درنة، 15 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الإنارة في درنة، 15 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الإنارة في درنة، 15 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الإنارة في درنة، 15 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)