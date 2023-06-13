وزارة الإسكان تأذن باستئناف العمل في 13 مشروعا متوقفا لحل المختنقات ببلدية صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

منح وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، الإذن لاستئناف العمل في 13 مشروع متوقفاً من أجل حل المختنقات العاجلة في بلدية صبراتة، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الغاوي مع عميد المجلس البلدي صبراتة محمد الحسلوك، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ورئيس أعيان المجلس الاجتماعي صبراتة، بمقر بديوان البلدية، بحضور وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى اعظومة المهدي، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية، وعدد من مهندسي إدارة المشروعات ومهندسي ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية.

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وقالت وزارة الإسكان والتعمير إن الاجتماع جرى خلاله «منح الإذن بانطلاق استئناف 13 مشروعاً لحل المختنقات العاجلة والتي كانت متوقفة خلال سنوات سابقة تضمنت مشروعات إمداد مائي، ورصف لبعض الطرق الحيوية، وأعمال البنية التحتية».

سبب زيارة وزير الإسكان والتعمير إلى صبراتة

وأوضحت الوزارة أن زيارة الغاوي والوفد المرافق له إلى صبراتة تأتي في إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة لاستئناف أعمال مشروعات حل المختنقات المتعاقد عليها منذ سنوات سابقة ببلدية صبراتة، وضمن خطة «عودة الحياة» المعلن عنها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وأضافت الوزارة أن الغاوي أجرى والوفد المرافق له جولة تفقدية في صبراتة للوقوف ميدانياً على عدد من المشروعات المتوقفة عن العمل، ورصد البدء الفعلي لها وإعطاء أمر استئنافها ومتابعة استكمالها من مواقع التنفيذ بحضور المجلس البلدي والمرافقين له.

اجتماع الغاوي مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة. (وزارة الإسكان والتعمير)

اجتماع الغاوي مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة. (وزارة الإسكان والتعمير)

اجتماع الغاوي مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة. (وزارة الإسكان والتعمير)

اجتماع الغاوي مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة. (وزارة الإسكان والتعمير)

اجتماع الغاوي مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة. (وزارة الإسكان والتعمير)