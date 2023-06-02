التومي والغاوي يبحثان المشروعات التنموية في بلديات العزيزية الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزيرا الحكم المحلي بدر الدين التومي والإسكان والمرافق أبوبكر الغاوي، المشروعات التنموية في نطاق بلديات العزيزية الكبرى، وهي «العزيزية والناصرية والعامرية والمعمورة والزهراء والسواني والجليدة والماية».

جاء ذلك خلال لقائهما عمداء تلك البلديات، حيث تناول الاجتماع نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجاري تنفيذها، ومتابعة إجراءات المشروعات تحت التعاقد، والأولويات الخاصة بالبلديات فيما يتعلق بحل المختنقات العاجلة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة

مشروعات الإسكان والمواصلات

حضر الاجتماع مديرو أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية في بلديات العزيزية الكبرى، الذين تطرقوا إلى مشروعات الإسكان والمرافق والمواصلات.

ويأتي اللقاء تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بعد اجتماعه مع عمداء البلديات، واطّلاعه على الأوضاع الخدمية بالمنطقة.