طرابلس تستضيف الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت العاصمة طرابلس، الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية لسنة 2023، الذي عقد بحضور كلٍ من رئيسي اللجنتين وأعضاء اللجنتين.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الأحد، إن الاجتماع الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين يأتي في إطار التعاون العسكري الفني المشترك بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية.

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وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش خلاله الجانبان عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفق جدول الأعمال المعد والمتضمن لمجموعة من المحاور التي تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي المشترك في مجال الدفاع بالإضافة إلى مراجعة خطة التعاون لسنة 2022 – 2023، وإعداد الخطة المستهذفة لسنة 2024؛ علاوة عن تبادل الآراء حول موضوعات يسعى الجانبان للتشاور والتعاون حولهم.

الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية في طرابلس، يومي 7 و8 يونيو 2023. (وزارة الدفاع الليبية)

الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية في طرابلس، يومي 7 و8 يونيو 2023. (وزارة الدفاع الليبية)

الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية في طرابلس، يومي 7 و8 يونيو 2023. (وزارة الدفاع الليبية)

الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية في طرابلس، يومي 7 و8 يونيو 2023. (وزارة الدفاع الليبية)

الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية في طرابلس، يومي 7 و8 يونيو 2023. (وزارة الدفاع الليبية)

الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية في طرابلس، يومي 7 و8 يونيو 2023. (وزارة الدفاع الليبية)

الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية في طرابلس، يومي 7 و8 يونيو 2023. (وزارة الدفاع الليبية)