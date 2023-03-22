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الحداد يوقع مع رئيس الأركان الإيطالي اتفاقا لتدريب القوات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 10:20 صباحا
الحداد يوقع مع رئيس الأركان الإيطالي اتفاقا لتدريب القوات الخاصة
الحداد ورئيس أركان الدفاع الإيطالية خلال توقيع اتفاق تعاون فني، 21 مارس 2023، (رئاسة الأركان)
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وقع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس أركان وزارة الدفاع الإيطالية الأدميرال كافو دراجوني، اتفاقا فنيا لتدريب القوات الخاصة.

جاء ذلك خلال زيارته مقر أركان الجيش الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما، أمس الثلاثاء، بحضور نائب رئيس الأركان كارميني مازيللو، وقائد العمليات المشتركة بالقوات الخاصة الأدميرال باولو بيزوتي، حسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ورحب دراجوني، في كلمة له، بالحداد والوفد المرافق له، حيث جرّت مراسم توقيع الاتفاق الفني لتدريب القوات الخاصة، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع، ومدير إدارة التدريب، وآمر القوات الخاصة، والمنسق العسكري باللجنة الليبية الإيطالية، والمستشار القانوني بوزارة الدفاع.

كما أثنى على المجهودات المبذولة وتبادل الخبرات والتعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعاون دول الجوار في منطقة البحر الأبيض المتوسط للتصدي للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

الحداد ورئيس أركان الدفاع الإيطالية.
الحداد ورئيس أركان الدفاع الإيطالية.
رئيس أركان الدفاع الإيطالية يمنح الحداد درعا تكريميا.
رئيس أركان الدفاع الإيطالية يمنح الحداد درعا تكريميا.
صورة تذكارية للحضور في مراسم توقيع الاتفاق.
صورة تذكارية للحضور في مراسم توقيع الاتفاق.
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