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3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 12:59 صباحا
3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة
من وصول حماد إلى مدينة الكفرة، 10 يونيو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، السبت، تعليماته بضرورة توفير  مستلزمات ونواقص المراكز الصحية بمدينة وتسوية عقود العاملين به، إلى جانب البدء في صيانة مهبط مطار المدينة، واستكمال طريق الكفرة- بوزريق.

وقالت الحكومة المكلفة في بيان، إن الأطقم الهندسية بدأت بالفعل في دراسة المواقع المستهدفة؛ تمهيدًا لانطلاق العمل رسميًا بهذه المشاريع، لافتة إلى أن هذه التعليمات جاءت مع وصول حماد رفقة وزيري الحكم المحلي، سامي الضاوي، والموارد المائية، محمد دومة، وأعضاء بمجلس النواب عن المنطقة وعدد من الفنيين والمهندسين إلى بلدية الكفرة.

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وجرت مراسم استقبال حماد والوفد المرافق له بحضور أعيان وحكماء الكفرة، ومسؤولي القطاعات الخدمية. وأجرى حماد جولة تفقدية بعدد من المواقع بالمدينة منها مركز «عمر المختار» الصحي، ومركز «قدر» الصحي، ومقر الجمارك الليبي بالمدينة.

من وصول حماد إلى مدينة الكفرة، 10 يونيو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من وصول حماد إلى مدينة الكفرة، 10 يونيو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من وصول حماد إلى مدينة الكفرة، 10 يونيو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من وصول حماد إلى مدينة الكفرة، 10 يونيو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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