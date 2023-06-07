حماد يصدر تعليماته بضرورة عودة التيار الكهربائي لمنطقة الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد تعليماته لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، القاضية بضرورة العمل على عودة التيار الكهربائي، حيث تواصل وزير الكهرباء مع الشركة العامة للكهرباء وجرى استبدال المحولات المتضررة والعاطلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع عضو مجلس النواب عن المدينة سعيد أمغيب لمناقشة أوضاع مدينة الكفرة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك.

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وبحث الاجتماع الذي عُقد بمكتب رئيس مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، كافة المشاكل والعراقيل التي تمر بها المدينة وكيفية وضع الحلول لها.

وأطلع عضو مجلس النواب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب على مشاكل المنطقة وسكانها، والتي تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي نتيجة العاصفة الرعدية التي أدت إلى حرق المحولات الهوائية بمحطات الـ66 وخروجها عن الخدمة.