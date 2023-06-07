حماد يوجّه بتخصيص 61 مليون دينار لاستكمال طريق الكفرة - بوزريق

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد تعليماته بتخصيص 61 مليون دينار لاستكمال طريق الكفرة - بوزريق جنوب شرق ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع حماد مع عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل أوحيدة، ووزير المواصلات والنقل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالحكيم الغزيوي، بديوان مجلس الوزراء في بنغازي اليوم الأربعاء.

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وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله بحث استكمال مشاريع التنمية في بلدية الكفرة وتسييل القيم المخصصة سابقاً لها من قِبل لجنة الأزمة لإنشاء عددٍ من الحدائق والمتنزهات بالمنطقة والصيانة الطارئة، بالإضافة إلى توفير متطلبات أهالي المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي إن حماد «أصدر تعليماته بتخصيص القيمة المالية المتبقية لاستكمال مسافة 35 كيلو متر لم يجرِ الانتهاء منها من إجمالي 90 كيلو متر بطريق الكفرة - بوزريق، حيث يبلغ إجمالي القيمة المتعاقد عليها 61 مليون دينار».