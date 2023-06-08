«يونيسف» تحذر من اتساع التصحر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، من اتساع التصحّر الذي يعيد تشكيل الطبيعة في ليبيا، حيث تُستبدل المساحات الخضراء بالمباني الخرسانية.

وأشارت المنظمة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إلى تصنيف أكثر من 95% من بيئة ليبيا على أنها صحراوية أو شبه صحراوية، مشددة على الحاجة إلى حماية واستعادة المناطق الخضراء، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية.

وقالت «يونيسف» إنها تعمل مع الشباب وشركائها لاتخاذ إجراءات لاستعادة وحماية البيئة في ليبيا للأطفال حتى يتمتعوا بمستقبل أكثر اخضرارًا.

- تقرير: ليبيا تواجه خطر زحف التصحر وسط انشغال السلطات بالحروب

- لمكافحة التصحر.. إغلاق محال تجارية لعدم زراعة أشجار أمامها في أجدابيا

وفي أكتوبر 2021 سلط تقرير لقناة «فرانس 24» الضوء على تفاقم ظاهرة التصحّر ونقص المحاصيل الزراعية في ليبيا، في ظل الشح الكبير في الأمطار والمياه منذ سنوات.

وذكر التقرير أن قطع الأشجار وعدم الاهتمام بزراعتها كان أحد أسباب التغير المناخي الحاصل، مشيرًا إلى إجراء عدة تجارب في ليبيا لتثبيت الكثبان الرملية باستخدام النباتات الجافة، لتكون حواجز للحد من حركة الرمال.