لمكافحة التصحر.. إغلاق محال تجارية لعدم زراعة أشجار أمامها في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أغلقت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى عددًا من الأنشطة التجارية التي لم تلتزم بزراعة الأشجار أمام المحال الواقعة على الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأعطت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى مهلة خلال اليومين الماضيين لأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة المساهمة في غرس أشجار أمام محالهم الواقعة على الطريق الساحلي الشمالي، وطريق طبرق، وطريق جالو، وذلك لمكافحة ظاهرة التصحر، وإظهار الشوارع الرئيسية والفرعية بالمظهر اللائق، بحسب بيان للإدارة على «فيسبوك».

- تقرير: ليبيا تواجه خطر زحف التصحر وسط انشغال السلطات بالحروب

جاء ذلك خلال دورية مشتركة بين «اللواء 166 مشاة» و«الكتيبة 152 مشاة»، من خلال المرور على المحال التجارية الواقعة على الطرق الرئيسية، لحثهم على المساهمة في حملة التشجير التي لاقت تجاوب أغلب أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين بالمدينة.

إغلاق محال تجارية في أجدابيا لعدم الالتزام بزراعة أشجار أمامها (الإنترنت)

إغلاق محال تجارية في أجدابيا لعدم الالتزام بزراعة أشجار أمامها (الإنترنت)

إغلاق محال تجارية في أجدابيا لعدم الالتزام بزراعة أشجار أمامها (الإنترنت)

إغلاق محال تجارية في أجدابيا لعدم الالتزام بزراعة أشجار أمامها (الإنترنت)