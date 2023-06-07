«الشؤون الاجتماعية» تحتفل باليوم الوطني لذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الثلاثاء السادس من يونيو، باليوم الوطني لذوي الإعاقة، وهي الرمزية عالية القيمة، التي خصّت بها الدولة الليبية هذه الشريحة.

حضر الاحتفال، الذي عُقد بمركز طليطلة لذوي الإعاقة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ورؤساء الفروع، ومديرو الإدارات بالصندوق.

وأعربت الكيلاني عن اعتزازها بالمشاركة في الاحتفال بهذا اليوم الذي جعلته حكومة الوحدة الوطنية يوماً وطنياً لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما اعتبرته رسالة ذات دلالة تؤكد على المقام الرفيع الذي تخص به البلاد هذه الشريحة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأوضحت أن حكومة الوحدة الوطنية ترجمت هذا الاهتمام بإعادة تشكيل المجلس الوطني لحقوق ذوي الإعاقة، برئاسة رئيس الوزراء، ويضم إلى جانب ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة، عضوية ثمانية وزراء لهم علاقة بالاستجابة المباشرة لاحتياجات هذه الفئة.

وشددت على أن «حرية الحركة والتنقل والتعليم الدامج والرعاية الصحية وغيرها هي حقوق كفلها التشريع الوطني والدولي لكل فرد من ذوي الإعاقة دون تمييز»، متابعة أن «وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة، وبالتواصل مع بقية الوزارات ذات العلاقة، تسعي لأن تكون هذه الحقوق محل تطبيق دون تأخير».

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني تشارك في احتفالية باليوم الوطني لذوي الإعاقة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني تشارك في احتفالية باليوم الوطني لذوي الإعاقة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني تشارك في احتفالية باليوم الوطني لذوي الإعاقة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)