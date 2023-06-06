4 محاور في مناقشات «المركزي» مع وزارة الخزانة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وفد مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية أربعة محاور، من بينها التعاون المشترك لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ونتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف المركزي على «فيسبوك» بأن الصديق الكبير وفريق المصرف المركزي اجتمع مع مساعد وزير الخزانة الأميركية أيريك ماير، والمبعوث الأميريكي الخاص إلى ليبيا والسيد ريتشارد نورلاند، وممثلين عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتين في مقر وزارة الخزانة في العاصمة واشنطن.

- الكبير يبحث الشراكة بين المصرف المركزي والوكالة الأميركية للتنمية

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى جهود مصرف ليبيا المركزي بالمشاركة مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الاستثمار بالطاقة المتجددة ورفع معدلات إنتاج النفط.

وأمس الإثنين، بحث فريق المصرف الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، ومتابعة تنفيذ حزمة برامج الدعم الفني التي انطلقت سنة 2022 بدعم من الوكالة، وخطة التعاون والدعم لسنة 2024.

ويزور وفد المصرف برئاسة الكبير العاصمة الأميركية واشنطن، حيث أجرى مناقشات مع صندوق النقد الدولي، كما حضر اجتماعات عُقدت الجمعة مع المؤسسات المالية العالمية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي في العالم.

وفد مصرف ليبيا المركزي يجتمع في واشنطن مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (المصرف المركزي)