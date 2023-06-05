الكبير يبحث الشراكة بين المصرف المركزي والوكالة الأميركية للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الإثنين، الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، وذلك خلال لقاء في مقر الوكالة بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف المركزي على «فيسبوك» بأن اللقاء تطرق إلى متابعة تنفيذ حزمة برامج الدعم الفني التي انطلقت سنة 2022 بدعم من الوكالة، وخطة التعاون والدعم لسنة 2024.

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كما ناقش اللقاء مبادرات المركزي التي أطلقها بشأن الشفافية والإفصاح والسيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني.

ويزور وفد المصرف برئاسة الكبير العاصمة الأميركية واشنطن، حيث أجرى مناقشات مع صندوق النقد الدولي، كما حضر اجتماعات عُقدت الجمعة مع المؤسسات المالية العالمية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي في العالم.