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عبدالسلام الزوبي يعلق على اجتماعات لجنة «6+6» في منتجع بوزنيقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 09:47 مساء
عبدالسلام الزوبي يعلق على اجتماعات لجنة «6+6» في منتجع بوزنيقة
آمر اللواء 111 مجحفل عبدالسلام الزوبي يرفض التوافق الصوري حول قوانين الانتخابات. (بوابة الوسط)
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علق القائد الميداني آمر «اللواء 111 مجحفل» التابع لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالسلام الزوبي، على اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعة في منتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط، معلنًا رفضه لها «بواقع القوة على الأرض». 

وكتب الزوبي عبر حسابه الشخصي على «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء تدوينة بعنوان «وإن تحايلوا على القانون .. فأعيننا يقظة»، قال فيها:«لا نقبل بتوافقات صورية تحمل في مضمونها تمريرًا لمشاريع أبعد ما تكون عن رسم وبناء وتمكين البنية الأساسية لهذه الدولة الناشئة».

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وأضاف الزوبي أنه «حين تتعرض هذه الدولة الوليدة الجديدة لعملية المخاض الكبرى ستظهر أمامها عديد التحديات التي لا بد وأن نقف حجر عثرة أمام استغلالها»، لافتًا إلى أنهم وإذ يسعون «لاستقرار الدولة، نرفض قيامها على أسس معيبة صيغت لإنصاف وإرضاء أطراف بعينها».

الزوبي: لن نسمح بما يطيل أمد الأزمة
وأكد الزوبي في ختام تدوينته «نقول كلمتنا بواقع القوة على الأرض، أننا لن نسمح بما يطيل أمد الأزمة ويفتح أفق صراعات جديدة وإن كانت تحمل صبغة سياسية ذات أُطر قانونية».

ويتوقع أن تعلن لجنة «6+6» اليوم نتائج اجتماعاتها التي دامت أكثر من أسبوع في المغرب، خلال مؤتمر صحفي يجمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، وفق ما أعلن في الرباط في وقت سابق اليوم.

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