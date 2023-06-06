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الليلة.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 06:36 مساء
الليلة.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟
برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 6 يونيو 2023
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تناقش حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، نتائج أعمال اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، في بوزنيقة المغربية، وسط أنباء عن توقيع اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

وأمس الإثنين، وصل رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري بوزنيقة على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما نقلته «رويترز» عن عضو في مجلس النواب وناطق باسم مجلس الدولة، لم تكشف هويتهما.

- المغرب: «فعالية رسمية» مع ختام اجتماعات «6+6» في بوزنيقة اليوم

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية المغربية عقد فعالية رسمية مساءً في ختام اجتماعات اللجنة، دون أن توضح ماهية الفعالية الرسمية، وهل ستشهد إعلانًا بالتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، أم لا؟

وترددت خلال اليومين الماضيين أنباء بشأن التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بقانون الانتخابات، وهي التسريبات التي أثارت حالة من الجدل في الداخل، مع إعلان أعضاء من مجلسي النواب والدولة رفضهما لأية مخرجات محتملة.

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