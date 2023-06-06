«الحكم المحلي» تبحث مع المركز الليبي الكوري تدريب موظفي البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الحكم المحلي مع المركز الليبي - الكوري للتدريب التعاون في مجال تدريب موظفي البلديات، وتطوير مهاراتهم في بعض التخصصات المهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع فني، أمس الإثنين، بين مدير مركز دعم اللامركزية وتطوير البلديات بالوزارة تميم النعاس، ومدير عام المركز عزت اليعقوبي، وعدد من القيادات في الجهتين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- تعاون بين «الحكم المحلي» و«التعليم التقني» لتدريب موظفي البلديات

وتناول الاجتماع تطوير مراكز دعم وتطوير المرأة في البلديات، واتفق على إعداد مذكرة تفاهم توضح مجالات التعاون، والانطلاق مباشرة في التنفيذ.