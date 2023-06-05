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تعاون بين «الحكم المحلي» و«التعليم التقني» لتدريب موظفي البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 12:01 صباحا
تعاون بين «الحكم المحلي» و«التعليم التقني» لتدريب موظفي البلديات
جانب من اجتماع لبحث التعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التعليم التقني والفني، الأحد 4 يونيو 2023 (وزارة الحكم المحلي)
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بحثت وزارتا الحكم المحلي والتعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، أوجه التعاون بين الطرفين في مجال التدريب وتطوير وبناء القدرات لموظفي البلديات في التخصصات ذات الطابع التقني والمهني.

ويجرى التدريب من خلال المعاهد والكليات الفنية الموجودة داخل البلديات في المجالات المختلفة مثل الكهرباء والميكانيكا، والزراعة، والتحول الرقمي، وغيرها من المهن الأخرى، بالإضافة إلى دعم الطلبة من خلال تضمين مشاريع التخرج في الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارة المحلية والتدريب الميداني داخل البلديات بعد التخرج، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك».

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جاء ذلك خلال اجتماع بين كل من وزارة الحكم المحلي ووزارة التعليم التقني والفني وضم الاجتماع كلًا من مدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية تميم النعاس، ومستشار الوزارة لشؤون التنمية المحلية، وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير الفرجاني على أحمد، ومستشار وزارة التعليم التقني والفني مختار الجويلي، ومدير إدارة الكليات التقنية علي السايح، ومدير إدارة المعاهد التقنية العليا بلقاسم الجربي، ومدير إدارة الموارد البشرية والتدريب جميلة الشنيتي، ومدير إدارة المعاهد الفنية والتقنية الخاصة ناصر العوامي.

وفي الختام، جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل، وإعداد مذكرة تفاهم توضح مجالات التعاون بين الطرفين والانطلاق مباشرة في التنفيذ.

جانب من اجتماع لبحث التعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التعليم التقني والفني، الأحد 4 يونيو 2023 (وزارة الحكم المحلي)
جانب من اجتماع لبحث التعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التعليم التقني والفني، الأحد 4 يونيو 2023 (وزارة الحكم المحلي)
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