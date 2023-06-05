صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

علق الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على الحكم القضائي برفض الطعن المقدم من المدير التنفيذي للشركة الليبية الإماراتية للتكرير «ليركو» ضد المؤسسة الوطنية للنفط وآخرين، معتبرًا أنه «دليل على عدالة موقف الجانب الليبي وبطلان موقف الشريك الإماراتي بمصفاة رأس لانوف».

وأصدرت محكمة استئناف مصراتة فرع سرت، أمس الأحد، حكمًا برفض الطعن المقدم من المدير التنفيذي للشركة الليبية الإماراتية للتكرير «ليركو» المرشح من الشريك الإماراتي في قضية «عدم التعرض» التي رفعها في عام 2020 ضد المؤسسة الوطنية للنفط وآخرين وخسرها أمام محكمة سرت الابتدائية، وفق ما أعلنه صنع الله عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

دليل إضافي على عدالة موقف مؤسسة النفط

واعتبر صنع الله أن الحكم القضاء كان تتويجًا لـ«جهود المخلصين من أبناء الموسسة الوطنية للنفط وإدارة قضايا الدولة»، وضيف «دليل آخر على عدالة موقف الجانب الليبي وبطلان موقف الشريك الإماراتي بمصفاة رأس لانوف».

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وقال صنع الله إن «حكم الإستئناف أكّد على انعدام الصفة لدى هذا المدير التنفيذي المتقاعد والمنتهية ولايته منذ شهر مارس 2013 والمغتصب للوظيفة والمدعوم من الشريك الغرير، الذي خسر إلى الآن عشر دعاوى أمام المؤسسة الوطنية للنفط».

شراء أسهم الشرك الإماراتي

وذكر صنع الله إدارة قضايا الدولة والمعنيين الأمر في ليبيا «بضرورة الوقفة الجادة للضغط على كافة الأطراف من أجل تعيين الخبير الدولي» لتقييم المصفاة «حسب سعر السوق العادل كما نصت عليه اتفاقية المساهمين».

وحثّ صنع الله في ختام منشوره على ضرورة «الإسراع بشراء أسهم الشريك لاستعادة المصفاة من أجل صيانتها وإعادة تشغيلها وتشغيل مجمع رأس لانوف مما سيعود على منطقة الهلال النفطي والبلاد بالفائدة والرخاء».