باتيلي: استمعت لبواعث القلق بشأن السجناء السياسيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه استمع إلى آراء أعضاء في لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

والتقى باتيلي أمس الأحد في طرابلس عددا من أعضاء اللجنة يمثلون مختلف المكونات والمناطق الليبية، وفق تغريدة نشرها عبر حسابه بـ«تويتر». وقال المبعوث الأممي: «تعرفت على آرائهم حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمعت لبواعث قلقهم بشأن حالة المعتقلين»، مشددا على «الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية».

جهود المجلس الرئاسي في المصالحة

وأضاف «ذكَّرتُ بالجهود المستمرة لكل من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية». واختتم باتيلي تغريدته، قائلا «كما أكدت على مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين».

وفي الأول من يونيو، التقى باتيلي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقال إنه استعرض معه التطورات الأخيرة في ليبيا، وأضاف «ناقشنا عمل لجنة «6+6»، وجددنا التزامنا المشترك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة من بين مواضيع أخرى».