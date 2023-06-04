المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند من «جهود غير محددة» لتقويض العملية الانتخابية التي تخطط الأمم المتحدة لمساعدة البلاد على إجرائها قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى عدم استقرار الأوضاع في ليبيا.

وقال نورلاند في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية اليوم الأحد، «إن الوضع الراهن غير مستقر بطبيعته»، محذرًا «من جهود غير محددة لاستغلال الانقسامات الداخلية وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات».

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رسالة نورلاند إلى الأطراف الليبية

ووجه نورلاند رسالة إلى الأطراف الليبية قائلًا: «رسالتنا هي أنك ستحصل على الشرعية فقط من خلال الانتخابات».

وجاء تصريح نورلاند في معرض تقرير أعدته الوكالة الاقتصادية الأميركية عن مساعي روسيا لتعزيز نفوذها في ليبيا بعد تعيين سفير مقيم في طرابلس، ومساعيها لإعادة وجودها الدبلوماسي في العاصمة الليبية، إضافة إلى الوجود الميداني لمجموعة «فاغنر» العسكرية المقربة من الكرملين.