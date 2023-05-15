نورلاند يوضح محاور مناقشاته مع الدبيبة بشأن السودان والعملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، محاور مناقشاتها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن السودان والعملية السياسية، والذي جرى خلال اجتماع عُقد عبر الفيديو بحضور القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان.

مصلحة ليبيا والولايات المتحدة في السودان

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية على «تويتر» مساء اليوم الإثنين، «ناقشنا أنا ورئيس الوزراء الدبيبة مصلحة ليبيا المشتركة مع الولايات المتحدة في تأمين وقف إطلاق النار في السودان».

- الدبيبة يناقش مع نورلاند دعم العملية الانتخابية والأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة والسودان

وأضاف نورلاند أنه اتفق مع الدبيبة «على أن الأزمة هناك (في السودان) تؤكد على الحاجة العاجلة إلى العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة وضرورة السيطرة على الأراضي والحدود الليبية من خلال مؤسسات أمنية موحدة في ظل حكومة منتخبة ذات سيادة».

الحاجة إلى تطوير إطار قانوني للمجتمع المدني

وذكر نورلاند أنه تحدّث أيضًا مع الدبيبة «عن الحاجة إلى تطوير إطار قانوني واضح لمنظمات المجتمع المدني التي تُعتبر حاسمة بالنسبة للانتخابات وتدعم تطلعات الشعب الليبي».

من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة ناقش مع نورلاند «سبل دعم العملية الانتخابية، وضرورة وجود أساس دستوري وقانوني عادل لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع تناول أيضًا «الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة كذلك الملف السوداني، مع التأكيد على دور ليبيا الإيجابي في دعم الجهود الدولية للتهدئة بين أطراف النزاع» الدائر في السودان منذ شهر.