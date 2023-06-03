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عزالدين قويرب: لجنة «6+6» تصوت بالإجماع على القوانين الانتخابية الثلاثة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 07:42 مساء
عزالدين قويرب: لجنة «6+6» تصوت بالإجماع على القوانين الانتخابية الثلاثة
عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» عزالدين قويرب. (صفحته على فيسبوك)
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أعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» المشكّلة من مجلسيْ النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية عزالدين قويرب، تصويت اللجنة بالإجماع خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية على القوانين الثلاثة في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسيْ النواب والشيوخ.

وقال قويرب في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «الحمد لله.. جرى التصويت على القوانين الثلاثة بالإجماع، إن أصبنا فهو من عند الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا».

وانطلقت اجتماعات لجنة «6+6» في بوزنيقة في 22 مايو الماضي، بهدف مناقشة النقاط الخلافية بالأطر الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية الانتخابية. وقالت مصادر متطابقة إن اجتماعات «6+6»، تبحث القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية.

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توافق على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة
ويمثل مجلس النواب كل من نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. بينما يمثّل المجلس الأعلى للدولة كل من أحمد جمعة الأوجلي، وحمّاد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

وفي 23 مايو الماضي، أعلنت لجنة «6+6» في مؤتمر صحفي أنها توافقت على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيد التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

ولم يكشف بعد عن أي تفاصيل بشأن الاتفاق حول ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتا الخلاف الرئيستين بين الطرفين، وما إذا كانت التوافقات التي توصلت إليها اللجنة تسمح لسيف القذافي بالترشح للانخابات الرئاسية المفترضة.

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