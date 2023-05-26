23 نائبة تطالبن «6+6» بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت 23 نائبة اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ بنسبة لا تقل عن 30%.

وقالت النائبات، في بيان، أمس الخميس، «نثمن جهودكم للعمل من أجل تحقيق إرادة الليبيين في عقد انتخابات تضمن مشاركة الجميع دون استثناء، خصوصا حق المرأة في المشاركة السياسية العادلة التي تظهر وتبرز دورها الحقيقي في المشاركة الفاعلة في تأسيس دولة ليبيا المستدامة».

- جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

- شاهد في «وسط الخبر»: بعد اجتماعات بوزنيقة.. هل لجنة «6+6» تركض في مكانها؟

- المريمي: لجنة «6+6» مستمرة في مناقشة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين

- لجنة «6+6» تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات

- لجنة «6+6» تعلن التوافق حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة

وتابع البيان: «وعلى ما تقدم وبناءً على الهدف السامي لأعضاء مجلس النواب في تقديم وسن أفضل التشريعات والقوانين التي تدعم الاستقرار وتعزز الحكم الرشيد، نقدم لكم نحن زميلاتكم عضوات مجلس النواب مذكرة خاصة بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ، استنادا إلى تعديل الإعلان الدستوري (13)، الذي ينص على تمثيل عادل للمرأة في مجلس الشيوخ».

التوصيات على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%

كما أشارت النائبات إلى «التوصيات والمطالبات التي نتجت عن ورشة العمل التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالمشاركة بين عضوات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبعض حلقات النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النسائية على مستوى ليبيا، والتي اتفق فيها على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%».

واختتم البيان «بناءً على ما تقدم، نوصيكم الأخذ بعين الاعتبار تضمين التوصيات سالفة الذكر وتمثيل المرأة بالنسبة المتفق عليها في القانون الذي تشرعون في كتابته».